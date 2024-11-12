“Eski NATO Genel Komutanı Trump’ı Yorumladı”

NATO’NUN YENİ POLİTİKALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı emekli General Tod D. Wolters, Cumhuriyetçi Donald Trump’ın ABD başkanlığına seçilmesinin ardından, yeni yönetimin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki ilişkiyi incelemesini bekliyor. İstanbul’da düzenlenen bir panelde konuşan Wolters, Trump yönetiminin muhtemel dış politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

Wolters, Trump yönetiminin Ankara-Washington ilişkileri çerçevesinde, ABD’nin Suriye’de PKK/YPG ile olan ortaklığından kaynaklanan sorunlara nasıl yaklaşacağı konusundaki soruya ise “Bu alanda kapsamlı diyalog ya da son 6 ay boyunca çok fazla haber görmedim. Geçişin bütünlüğü göz önüne alındığında, tüm bu alanların olması gerektiği gibi samimi sürtüşmelere neden olma potansiyeline sahip olduğundan şüpheleniyorum ve potansiyel olarak rekabetten krize, çatışmaya dönüşebilirler.” yanıtını verdi.