Eski NATO liderinden Putin ile ilgili şok iddia

Eski NATO liderinden Putin ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya attı.

Eski NATO liderinden George Robertson, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya attı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, eski NATO genel sekreteri Robertson, Rusya lideri Vladimir Putin’le ilgili tüm dünyayı şaşkınlık içinde bırakan bir iddia ortaya attı.

1999 ve 2004 yılları arasında NATO’ya liderlik eden eski İngiltere Çalışma Savunma Bakanı George Robertson, Putin’in ilk toplantısında Rusya’nın Batı Avrupa’nın bir parçası olmasını istediğini açıkça belirttiğini söyledi.

Eski NATO lideri “O sırada Rusya’nın dışında olduğu güvenli, istikrarlı, müreffeh Batı’nın bir parçası olmak istediler” dedi.

İşçi Partisi üyesi Robertson, 2000 yılında Rusya Devlet Başkanı olan Putin ile ilk zamanlarından yapılan bir toplantıdan bahsetti ve olayı şöyle anlattı: “Putin ‘Bizi ne zaman NATO’ya katılmaya davet edeceksiniz?’ dedi, Robertson da ‘Biz kimseyi davet etmiyoruz. onlar başvuruyorlar” deyince Rus lider ‘Bir dizi önemsiz ülke ile aynı sırada beklemeyeceğiz’ dedi”.

RUSYA: EŞİT BİR ORTAK OLURSAK REDDETMEYİZ

Bu anlatılanlar, Putin’in 21 yıldan uzun bir süre önce Rusya lideri olarak göreve başlamasına yakın, bir BBC röportajında ​​David Frost’a söyledikleriyle uyumlu. Putin, Frost’a ‘Rusya’nın görüşleri eşit bir ortağın görüşleri olarak dikkate alındığı takdirde NATO’ya katılmayı reddetmeyeceğini’ söyledi.