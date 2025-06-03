Eski Nişanlısından Tehdit Alan Kadın Açıklama Yaptı

OLAY HAKKINDA DETAYLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, eski nişanlısının gerçekleştirdiği silahlı saldırıya maruz kalan Asel Y., “Can güvenliğim hiçbir şekilde yok. Çocuklarımın, kardeşimin, annemin, ailemin hiçbir şekilde can güvenliği yok” diyerek endişelerini dile getirdi. Olay, dün saat 12.30 civarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İshakpaşa İlkokulu önünde meydana geldi. Hakan M. ile Asel Y. arasında sokakta yaşanan tartışma ciddi bir boyuta ulaştı ve Hakan M., Asel Y.’ye tabancayla ateş açtı. Sağ bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Asel Y. yere yığılırken, Hakan M. olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisi sürerken, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çabaları devam ediyor.

İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

Asel Y., Hakan M. ile tanıştıklarında “Üç sene önce tanıştığım Hakan M. ile tanıştıktan kısa süre sonra, yalanlarından ve eve getirdiği pis işlerden dolayı rahatsızlık duymaya başladım” diyerek ilişkinin başlangıcına dair bilgi verdi. Sürekli ayrılmak istemesine rağmen bunun mümkün olmadığını belirten Asel, Hakan M.’nin cezaevinden çıktıktan sonra da ona zarar verme tehditlerinde bulunduğunu ifade etti. “Başka bir yere gitmek istedim ama tekrardan karşıma çıktı,” diyen Asel, yaşadığı korkunun boyutunu ortaya koydu. En son yaşanan olayda, Hakan M. ile arasında geçen konuşmada “Polisi aradın mı? Eğer aradıysan kaçacağım” ifadesi, tüm sürecin ciddiyetini gözler önüne serdi.

TEHDİTLER DEVAM EDİYOR

Asel Y., “Bu şahıstan hiçbir şekilde kurtulamıyorum. Bir kurşun daha yemek istemiyorum” sözleriyle yaşadığı korkuyu vurguladı. Mevcut durumu itibarıyla sosyal medya aracılığıyla Hakan M.’nin tehditler savurduğunu yineleyerek, “Şu an hala hayati tehlikem var” ifadesini kullandı. Koruma talep ettiğini belirtirken, “Can güvenliğim yok, ailem de tehlikede,” ifadesiyle yaşadığı endişeleri aktardı. Böyle bir baskı altında yaşamaktan duygusal olarak ne kadar etkilendiğini vurgulayan Asel Y., ailesinin güvenliğinden duyduğu kaygıyı da dile getirdi.