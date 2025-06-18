Eski Nişanlısını Yaralayan Şüpheli Teslim Oldu

OLAYIN DETAYLARI
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sokakta karşılaştığı eski nişanlısını silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan şüpheli, 14 gün sonra polislere teslim oldu. Olay, 2 Haziran tarihinde İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan İshakpaşa İlkokulu’nun önünde gerçekleşti. Hakan Mahim (33), sokakta eski nişanlısı Asel Y. (29) ile karşılaştı.
TARTIŞMA VE SONUCU
İkisinin arasında birdenbire başlayan tartışma, çok geçmeden kavgaya dönüştü. Hakan Mahim, yanında bulundurduğu silahla Asel Y.’ye ateş etti. Genç kadın, sağ bacağından yaralanarak yere düştü. Şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Hastanede tedavi edilen Asel Y., olaydan 3 gün sonra taburcu edildi.
Yaşanan olayın ardından 14 gün boyunca kaçan Hakan Mahim, sonunda İnegöl Adalet Sarayı’na giderek teslim oldu. Yapılan yargılama sonrasında şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.