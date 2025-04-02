Eski Öğretmen FETÖ’den Yakalandı

EFETÖ ÜYESİ ESKİ ÖĞRETMEN YAKALANDI

Manisa’nın Salihli ilçesinde FETÖ üyeliğinden dolayı kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Terör örgütüne üye olma” suçundan cezası bulunan eski öğretmen K.Ş. (47)’nin Çapaklı Mahallesinde olduğunu tespit etti.

JANDARMADA İŞLEMLERİNİ TAMAMLADI

Yakalanan K.Ş., jandarmada gerçekleştirilen işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Eski öğretmen, daha önce meslekten ihraç edilmişti.