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Eski Okul Yangında Kullanılmaz Hale Geldi

YANGININ ORTAYA ÇIKIŞ SEBEBİ BELİRSİZ

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde bulunan kullanılmayan bir okul alevlerin hedefi oldu. Olay, Çerkeş ilçesine bağlı Kadıözü köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, köydeki bu eski okulda henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın meydana geldi.

Yangını gören çevre sakinleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine hızlı bir şekilde çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı; ancak okul, kullanılmaz bir hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrası olayla ilgili kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldı. Yangının sebebinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

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