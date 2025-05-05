Eski Olay Çocukları Şoke Etti

SKANDAL OLAY İSTANBUL’DA YAŞANDI

İstanbul Esenyurt’ta çocukların sabah okula gitmek için sokağa çıktığı saatlerde meydana gelen skandal durum, geniş yankı uyandırdı. Fatih Mahallesi’nde bir şahıs, sokak ortasında cinsel ilişkiye girerek kendini tatmin ediyor. Bu an, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ GELDİ

Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen fark ederek şahsı kovalamaya başladı. Ancak polis ekipleri gelmeden önce şahıs, kaçmayı başarıyor. Skandal görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından kullanıcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek şahsın bir an önce yakalanması için çağrıda bulunuyor. “Bu sapığı bulun” etiketiyle atılan paylaşımlar, kısa sürede gündemdeki yerini alıyor.