Haberler

Eski Olay Çocukları Şoke Etti

SKANDAL OLAY İSTANBUL’DA YAŞANDI

İstanbul Esenyurt’ta çocukların sabah okula gitmek için sokağa çıktığı saatlerde meydana gelen skandal durum, geniş yankı uyandırdı. Fatih Mahallesi’nde bir şahıs, sokak ortasında cinsel ilişkiye girerek kendini tatmin ediyor. Bu an, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ GELDİ

Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen fark ederek şahsı kovalamaya başladı. Ancak polis ekipleri gelmeden önce şahıs, kaçmayı başarıyor. Skandal görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından kullanıcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek şahsın bir an önce yakalanması için çağrıda bulunuyor. “Bu sapığı bulun” etiketiyle atılan paylaşımlar, kısa sürede gündemdeki yerini alıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Abdulkadir Ve Hedle Olgun’un Mutluluğu

Şanlıurfa'da 15 yıllık evlilik sonrası tüp bebekle çocuk sahibi olan Abdulkadir ve Hedle Olgun çifti, bebeklerine tedavi eden doktorlarının adını verdi.
Haberler

Antalya’da 213 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da yapılan denetimlerde 1835 şüpheli yakalandı; bunlardan 213'ü tutuklandı. Ayrıca, 33 silah ve 150 fişek de ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.