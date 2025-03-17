Eski Oryantal Dansçı Tanyeli Hayatını Kaybetti

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Eski oryantal sanatçı Tanyeli’nin sağlık durumu son günlerde büyük bir merak konusu oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda sağlık durumu hakkında hayranlarını bilgilendiren Tanyeli’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

TANYELİ’NDEN KISACA

Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, 15 Ocak 1971 tarihinde İzmir’de hayatı gözlerini açtı. 54 yaşında olan sanatçının çocukları Taylan Sadıkoğlu ve Teoman Kral’dır. Eşi ise 2014 yılından beri evli olduğu İlker Sünnili’dir. Küçük yaşlarda Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyüyen Tanyeli, bu zorluklara rağmen dans tutkusuyla sahneye çıkmayı başardı. 1980’li yıllarda oryantal dansıyla dikkatleri üzerine çekti ve kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Tanyeli, kariyeri boyunca televizyon programları, sahne gösterileri ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil etti. Aynı zamanda dans eğitmenliği yaparak yeni nesil dansçılara ilham kaynağı oldu. Oryantal dansı bir sanat dalı olarak tanıtmak için birçok projeye imza attı.

SAĞLIK SORUNLARI

Son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tanyeli, 2020’li yıllarda mide kanseri teşhisi aldı. Bu dönemde güçlü duruşu ve pozitif bakış açısıyla sevenlerine ilham verdi.