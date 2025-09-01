Eski Parlamento Başkanı Suikast Şüphesi

UKRAYNA’DA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ukrayna’nın eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy’e yönelik suikast teşebbüsüyle ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya aracılığıyla bu durumu paylaştı. Yapılan açıklamada, Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klimenko ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Korgeneral Vasil Malyuk’un, Parubiy suikastına dair bağlantılı bir kişiyi yakalamış olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Zelenskiy, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, mevcut bilgilerin halka açıklanması için talimat verdi. Ayrıca, şüphelinin ilk ifadesinin verildiğini de sözlerine ekledi. Bu süreçte çalışmalara destek veren tüm personel için de teşekkürlerini sundu.