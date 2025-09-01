Haberler

Eski Parlamento Başkanı Suikast Şüphesi

UKRAYNA’DA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ukrayna’nın eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy’e yönelik suikast teşebbüsüyle ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya aracılığıyla bu durumu paylaştı. Yapılan açıklamada, Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klimenko ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Korgeneral Vasil Malyuk’un, Parubiy suikastına dair bağlantılı bir kişiyi yakalamış olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Zelenskiy, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, mevcut bilgilerin halka açıklanması için talimat verdi. Ayrıca, şüphelinin ilk ifadesinin verildiğini de sözlerine ekledi. Bu süreçte çalışmalara destek veren tüm personel için de teşekkürlerini sundu.

ÖNEMLİ

Hava Sıcaklığı Yüksek, Balık Avı İptal

Rize'de hava sıcaklıklarının artması sebebiyle palamut avı gerçekleşmedi. Balıkçılar, tezgahlarda istavrit ve mezgit gibi farklı balıkların yer aldığını açıkladı.
Trafik Kazasında Üç Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleşti.

