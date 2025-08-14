Haberler

Eski Patron Silahla Yaralandı

OLAYIN AÇIKLAMASI

Çorum’da, bir kişi eski patronunu silahla bacağından vurarak yaraladı. Olay, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan oto yıkamacıya gelen eski çalışan S.K. ile iş yeri sahibi M.F.A. arasında bir tartışma yaşandı. Bu tartışma kavgaya dönüşerek S.K., M.F.A.’ya pompalı tüfekle ateş etti.

YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

M.F.A. bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralıya, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

POLİSİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

