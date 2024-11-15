“Eski Pentagon Yetkilisi UAP Gerçeğini Açıkladı”

ABD’DE UAP OTURUMU DÜZENLENDİ

ABD basınında çıkan haberlere göre, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi, Washington’da “Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP), Gerçeği Ortaya Çıkarmak” konulu bir oturum gerçekleştirdi. Eski Pentagon yetkilisi Elizondo, oturumda yer alan temsilcilere, “UAP gerçektir. Aşırı gizlilik sadık devlet memurlarına, askeri personele ve halka karşı ciddi suistimallere yol açıyor. Tüm bunlar evrende yalnız olmadığımız gerçeğini gizlemek için yapıldı.” şeklinde açıklamada bulundu. Elizondo, ABD’nin UAP olarak adlandırdığı UFO’lara dair gerçeklikleri ortaya koyarken, daha önce gizli bir Pentagon programında UFO’ları araştırdığını belirtti.

GİZLİ TEKNOLOJİLERİN GÖZLEMLENMESİ

Elizondo, hükümetin UFO’larla ilgili çalışmalarının çoğunun hala gizli olduğunu ifade ederek, “Bizim hükümetimiz ya da başka bir hükümet tarafından üretilmeyen gelişmiş teknolojiler dünyanın dört bir yanındaki hassas askeri tesisleri izliyor.” dedi. Oturumda, Elizondo’ya, bu gelişmiş teknolojilerin uzaylılar ya da özel şirketler tarafından işletilip işletilemeyeceği soruldu. Elizondo, “Belki ikisi de.” şeklinde cevap verdi. Eski Pentagon yetkilisi, hükümet içindeki bazı kişilerin UFO’lar hakkında konuşanlara taciz yaparak güvenilirliklerini yok etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. Elizondo, Kongre’yi ve yeni yönetimi UAP programları konusunda daha fazla şeffaf olmaya teşvik etti.

İNSAN DIŞI ZEKANIN KANITI

ABD Donanmasından emekli Tuğamiral Tim Gallaudet, Elizondo’nun görüşlerini destekleyerek, insan dışı zeka ve bilinmeyen teknolojilerin insanoğluna ait olmadığını ifade etti. Gallaudet, ABD halkının UFO’larla ilgili bilgiye sahip olma hakkı olduğunu vurguladı ve UFO’ların insan olmayan bir üst zekanın kanıtı olduğuna inandığını kaydetti.

HÜKÜMETİN ŞEFFAFLIK SORUNU

Oturumda yer alan gazeteci Michael Shellenberger, hükümetin UAP’ler hakkında şeffaf olmadığını ve istihbarat birimlerinin operasyonlarını Kongre’ye bildirme görevini ihlal ettiğine dair kanıtların arttığını belirtti. Shellenberger, ABD hükümeti içinde “Immaculate Constellation (Kusursuz Takımyıldızı)” adında gizli bir programın var olduğunu öne sürdü. Bu programın, askeri personelden UAP raporlarını toplamak ve bunları devletin geri kalanından gizli tutmak amacıyla oluşturulduğunu iddia etti. Shellenberger, ABD hükümetinin UAP’lerden daha fazla bilgiye sahip olduğunu vurguladı ve “Ancak ABD hükümetinin bildiği her şeyi açıkladığına inananlar bile Kongre’nin daha fazla şeffaflık taleplerine itiraz etmemelidir.” dedi.