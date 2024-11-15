Eski Pentagon Yetkilisinden UAP İtirafı

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ OTURUMU

ABD basınındaki haberlere göre, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi, Washington’da “Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP), Gerçeği Ortaya Çıkarmak” başlıklı bir oturum düzenliyor. Son yıllarda UFO’larla ilgili iddiaları sıkça gündeme getiren eski Pentagon yetkilisi Elizondo, oturumda bulunan temsilcilere, “UAP gerçektir. Aşırı gizlilik sadık devlet memurlarına, askeri personele ve halka karşı ciddi suistimallere yol açıyor. Tüm bunlar evrende yalnız olmadığımız gerçeğini gizlemek için yapıldı.” açıklamasını yaptı. Elizondo, ABD’nin UAP olarak adlandırdığı UFO’ların gerçek olduğunu belirterek, daha önce gizli bir Pentagon programında UFO’ları araştırdığını öne sürdü.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER HAKKINDAKİ SORULAR

Hükümetin UFO’lar hakkındaki çalışmalarının büyük bir kısmının hala gizli olduğunu ifade eden Elizondo, “Bizim hükümetimiz ya da başka bir hükümet tarafından üretilmeyen gelişmiş teknolojiler dünyanın dört bir yanındaki hassas askeri tesisleri izliyor.” şeklinde konuştu. Oturumda, Elizondo’ya bazı “gelişmiş teknolojilerin” uzaylılar ya da özel şirketler tarafından işletilip işletilemeyeceği soruldu. Elizondo ise “Belki ikisi de.” cevabını verdi. Ayrıca, hükümet içindeki bazı bireylerin, UFO’lar hakkında konuşanlara karşı misilleme yaparak onları taciz ettiğini ya da güvenilirliklerini yok etmeye çalıştığını belirtti. Eski Pentagon yetkilisi, Kongre’yi ve ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın yeni yönetimini UAP programları konusunda daha fazla şeffaf olmaya çağırdı.

İNSAN DIŞI ZEKAYA İLİŞKİN VURGULAR

ABD Donanmasından emekli Tuğamiral Tim Gallaudet, Elizondo’nun iddialarını destekleyen açıklamalar yaptı. Gallaudet, insan dışı zeka ve bilinmeyen teknolojilerin evrende tek gelişmiş zeka olmadığını, bunun insanoğluna ait olmadığını belirtti. Ayrıca, ABD halkının UFO’larla ilgili bilgiye sahip olma hakkı olduğunu vurguladı ve UFO’ların insan olmayan bir üst zekanın kanıtı olduğuna inandığını kaydetti.

GİZLİ PROGRAM İDDİALARI

Oturumda gazeteci Michael Shellenberger, ABD hükümetinin UAP’ler hakkında şeffaf olmadığını, ordu ve istihbarat birimlerinin Kongre’ye bildirimde bulunma konusundaki anayasal yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair artan kanıtlar bulunduğunu ifade etti. Shellenberger, hükümet içinde “Immaculate Constellation (Kusursuz Takımyıldızı)” adında gizli bir program oluşturulduğunu öne sürdü. Bu gizli programın amacının, askeri personelden UAP raporlarını toplamak ve bunları hükümetin geri kalanından gizli tutmak olduğunu iddia etti. ABD hükümetinin UAP’ler hakkında açıkladığından çok daha fazla bilgiye sahip olduğunu vurgulayan Shellenberger, “Ancak ABD hükümetinin bildiği her şeyi açıkladığına inananlar bile Kongre’nin daha fazla şeffaflık taleplerine itiraz etmemelidir.” şeklinde konuştu.