Eski PKK’lı Yüksel Genç, “Türkiye, Orta Doğu’nun mevcut modeli” dedi. Örgütün fesih kararı önemli bir fırsattır. 10 binlerce genç yaşamını yitirdi. Çatışma yerine siyasal çözüm önerdi. Türkiye, yeni paradigmanın öncüsü olabilir. Siyasi aktörlerin sorumluluğu artıyor

GELECEĞE DÖNÜK ÖNGÖRÜLER

Diyarbakır’da eski PKK’lı Yüksel Genç, örgütün fesih kararını değerlendirerek, bunun hem Devlet Bahçeli, hem Recep Tayyip Erdoğan, hem de Abdullah Öcalan’ın barış konsensüsündeki önemli bir adım olduğunu ifade etti. Genç, “Orta Doğu, yeni yüzyılın paradigması şekillenirken, Türkiye eğer Kürt meselesi ve Kürtlerle kurduğu ittifakı sağlıklı yürütebilirse Orta Doğu’da domine edici bir güç olarak açığa çıkacak. Türkiye, dönüşen bir Türkiye, Orta Doğu’nun bir rol modeli olacaktır” dedi.

TARİHSEL TECRÜBELERİN ÖNEMİ

Yüksel Genç, PKK’nın fesih kararını önemli bir fırsat olarak gördüğünü vurguladı. Döneminin en uzun negatif barış sürecinin yaşandığını ve bu süreçte çok sayıda gencin hayatını kaybettiğini belirtirken, “Ne yazık ki o günden bugüne 10 binlerce genç öldü. Hem Türk, Kürt ve farklı topluluklardan” sözlerini kullandı. Genç, Kürt meselesinin demokratik siyasal araçlarla çözülebileceğini ifade etti ve “Demokratik ve siyasal araçların önü açılır ve buna dair cesaretli adımlar atılırsa, Kürt meselesi bir çatışma olmaktan çıkabilir” dedi.

SİYASAL KANALLARIN ETKİLLİĞİ

Genç, yaşanan sorunların çözümü için Türkiye’nin başarılı bir örnek oluşturmasının önemine değinerek, “Eğer Türkiye örneği başarılı olursa benzer çatışmalar yerine siyasal kanalların etkili kullanımıyla kimlik sorunları ve diğer sosyal sorunların giderilmesine yönelik büyük bir deneyim çıkabilir” diye konuştu. Bu sürecin başarısının, hükümete, iktidara, meclise ve sivil topluma düşen sorumluluklarla mümkün olabileceğini ifade etti.

BİRLİK VE KONSENSÜS

Kürt meselesinin çözümü konusunda geçmişteki ateşkes ilanlarının önemine de dikkat çeken Yüksel Genç, “Bahçeli bu konuda çok ısrarlı bir süreç işletti. Hem Öcalan, sorumluluğu üstlendi” dedi. Genç, geçmiş deneyimlerden ders çıkarılarak bir barış sürecinin oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

Bölgedeki yeni yapılanma ve mevcut risklerin Türkiye’ye sunduğu fırsatların farkında olunduğunu belirten Genç, “Kürt meselesini çözerek demokratik bir Türkiye’nin yeniden inşası sağlanabilir. Yeni yüzyılda Türkiye, bölgenin yeni paradigmasını oluşturabilecek” ifadesini kullandı. Siyasi aktörlerin bu konudaki sorumluluklarının ve fırsatların değerlendirilmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Yüksel Genç, 1999 yılında 8 kişilik PKK’lı grupla barış için Türkiye’ye gelerek 4 yıl terör örgütü dağ kadrosunda kaldı. 5 yıl cezaevinde yatan Genç, 2004 yılında tahliye oldu.