Eski Prens Andrew Gözaltından Serbest Bırakıldı

Cinsel istismar şebekesi kurma suçlamasıyla ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’la bağlantılı olarak katkıda bulunduğu iddia edilen İngiltere Kralı III. Charles’ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, hakkında sürdürülen kamu görevini kötüye kullanma soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Thames Valley Polisi, 66 yaşındaki eski prens Andrew’un serbest bırakıldığını duyururken, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Ayrıca, Andrew’un Norfolk’taki adresindeki aramanın tamamlandığı, Berkshire’daki adresinde ise aramanın sürdüğü belirtildi.

KRAL CHARLES’IN ENDİŞELERİ

İngiltere Kralı III. Charles, Andrew’un gözaltına alınmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Andrew Mountbatten-Windsor hakkındaki ve kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle ilgili haberleri büyük bir endişeyle öğrendim. Şimdi bu meselenin uygun şekilde ve yetkili merciler tarafından soruşturulacağı tam, adil ve uygun bir süreç başlayacaktır. Daha önce de söylediğim gibi bu konuda yetkililere tam ve gönülden destek ve iş birliği sağlıyoruz. Açıkça belirtmek isterim ki hukuk işlemelidir. Bu süreç devam ederken, bu konuda daha fazla yorum yapmam doğru olmaz. Ailem ve ben, hepinize olan görev ve hizmetimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

EPSTEIN İLE BAĞLANTILAR

ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak’ta Jeffrey Epstein ile ilişkili olan üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarına dair 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayımlamıştı. Belgelerde, eski prens Andrew’un Singapur, Hong Kong ve Vietnam’a gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili raporlar ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein’a ilettiği görülmüştü. Belgelere göre, Andrew, gezilerinin ardından, 30 Kasım 2010’da, o zamanki özel danışmanı Amit Patel’den aldığı resmi ziyaret raporlarını 5 dakika içinde Epstein’a iletmişti. Ayrıca, Afganistan’daki “gizli” yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgilerin 24 Aralık 2010’da Epstein’a aktarıldığı tespit edilmişti.

İLİŞKİLERDEKİ UYGUNSUZLUKLAR

Belgelere göre, Andrew Mountbatten-Windsor olarak tanınan “Dük” lakaplı şahsın, Epstein’den 26 yaşındaki bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldığı açıkça ortaya çıkmıştı. Epstein ve “Dük” lakaplı kişi arasındaki e-posta yazışmalarında ikilinin Buckingham Sarayı’nda akşam yemeği yemeyi planladıkları ve Epstein’ın, Dük’ü 26 yaşındaki bir Rus kadınla tanıştırma önerisinde bulunduğu dikkat çekti. ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı belgelerde ayrıca, eski prens Andrew’un bir kadınla uygunsuz fotoğrafları da yer aldı.

UNVANLARINDAN ÇEKİLDİ

Andrew, 17 Ekim 2022’de, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle York Dükü unvanından vazgeçtiğini duyurmuştu. Andrew, “Benimle ilgili devam eden suçlamaların, Majesteleri ve Kraliyet Ailesi tarafından ortaya konulan çalışmaları gölgelediği sonucuna vardık. Her zaman olduğu üzere, ailem ve ülkeme karşı görevlerimi öncelikli tutma kararlılığındayım. Beş yıl önce kamuoyu önünden çekilme kararımın arkasındayım. Majestelerinin onayıyla şimdi bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık bana verilmiş unvan ve nişanları kullanmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi, hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum” ifadelerini kullanmıştı. Buckingham Sarayı, bu açıklamanın ardından Kral III. Charles’ın kardeşi Andrew’un prenslik unvanının alındığını bildirmiş ve Windsor Kalesi’ndeki konutundan çıkmasını talep etmişti. Bu kararın Andrew’un Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle alındığı belirtilmişti. Andrew, 4 Şubat Çarşamba günü Kraliyet ailesinin resmi konutu olan Windsor Kalesi’nden ayrılmıştı.