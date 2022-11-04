Eski rektör Ünsal Ban için karar verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsan Ban hakkında 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, eşine ait görüntüleri Sedat Peker’e gönderdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmayı tamamlandı.

Ban hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’, ‘suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 14 yıla kadar, Sedat Peker hakkında ise , ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.