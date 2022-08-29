Eski rektör yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsan Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla’nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çerçevesinde gözaltı kararı bulunan Ban’ın deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ban, Muğla’nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı. Ban’ın, her zaman kullandığı aracı bırakarak daha önce kullanmadığı bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de dağlık yolları kullandığı öğrenildi.

Ünsal Ban hakkında, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

Ban, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında olduğu eşi. Ban, Taşkesenlioğlu’na ait görüntüleri Sedat Peker’e vermekle suçlanıyor.