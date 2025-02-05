Eski Rus Asker İstanbul’da Hayatını Kaybetti

OLAYIN GELİŞİMİ

Rus ordusunda görev yapmış olan Sırp asıllı eski asker Aleksandar Sasa Kadric, İstanbul Fatih’te yemek yerken aniden rahatsızlandı. 50 yaşındaki Kadric, restoranda geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı, ancak burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, tatil için İstanbul’a gelen Kadric’in yemek yediği restoranda gerçekleşti.

YARDIM EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Restoran görevlileri, Kadric’in rahatsızlanması üzerine hemen yardım çağrısı yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kadric, daha sonra ambulans ile hastaneye götürüldü. Ancak, hastanede tüm çabalara rağmen hayata döndürülemedi.

CENAZE VE İNCELEMELER

Kadric’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, Rus ordusunda görev yapmış olan Aleksandar Sasa Kadric’in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni, detaylı incelemelerin ardından anlaşılacak.

SOCIAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Geçtiğimiz ay tatil için İstanbul’a geldiği öğrenilen Aleksandar Sasa Kadric’in, burada gezerken çektiği fotoğraf ve videolar sosyal medya üzerinde paylaşıldı. Öte yandan, Kadric’in yemek yediği restoranın kepenklerinin kapalı olduğu da gözlemlendi.