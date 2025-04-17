Eski Rus General Suçlu Bulundu

RÜŞVET SKANDALI İLE GÜNDEMDE

Eski Rus Silahlı Kuvvetleri İletişim Dairesi Başkanı General Vadim Şamarin, ‘rüşvet’ skandalı ile dikkat çekiyor. Şamarin hakkında, rüşvet alma iddiasıyla Moskova’daki Garnizon Askeri Mahkemesi’nde bir duruşma gerçekleştirildi. Bu duruşmada, Şamarin rüşvet almaktan suçlu bulunuyor.

MAHKEME KARARI VE CEZASI

Mahkeme, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul eden Şamarin’e, 7 yıl hapis cezası belirliyor. Ayrıca, mahkeme tarafından Şamarin’in rütbeleri iptal ediliyor ve mal varlığına el konularak devletin mülkiyetine geçirilmesine karar veriliyor.

Duruşmanın ardından Şamarin’in avukatı Vladimir Şelupahin, karara itiraz etmeyeceklerini açıkladı. Vadim Şamarin’in ise Ukrayna’da savaşan Rus birliklerine katılma talebinde bulunduğu gözlemleniyor.

RÜŞVET ALMA İDDİALARI

Eski Rus General Şamarin, Mayıs 2024’te rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanmıştı. İddialara göre, Şamarin 2019-2023 yılları arasında Rusya Savunma Bakanlığının devlet siparişleri çerçevesinde bir telefon fabrikasından 36 milyon ruble (yaklaşık 437 bin dolar) rüşvet almış durumda.