Eski Sağlık Bakanı’ndan aşı çağrısı

AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Demircan, yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede insanlığın elindeki en etkili silahın aşı olduğuna işaret etti. Aşı sırası gelenlerden aşılarını yaptırmalarını isteyen Demircan, “Aşı zamanı ve randevusu gelen her vatandaşımız mutlaka gidip aşısını yaptırmalı. Aşının ötesinde ancak elimizde maske, mesafe ve temizlik var. Ama aşılanması gereken sayı yerine tam olarak getirildiğinde pandeminin Türkiye üzerindeki baskısı tam kalkacak ve kontrol altına girecektir. Aşılanmayan vatandaşımızın hassasiyet göstereceğine inanıyorum.” dedi.

Türkiye’nin aşı konusunda gereken her türlü çalışmayı yaptığını ifade eden Demircan, yerli aşıda da önemli mesafe kat edildiğini sözlerine ekledi.