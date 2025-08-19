Eski Şehir Mezarlığı Tahrip Oldu

TARİHİ MEZARLARIN TAHİRİP EDİLMESİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi’ndeki Eski Şehir Mezarlığı, define arayan kişilerin yaptığı tahribatlarla zarar gördü. Osmanlı döneminin önemli Halveti şeyhlerinden Kırımizade Hasan Efendi’nin mezarının da bu saldırılardan etkilendiği öğrenildi. Mezarlıkta yapılan incelemelerde, Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının kırıldığı ve bazı kabirlerin kazılarak talan edildiği görüldü. Ayrıca, mezardaki kemiklerin kırılarak etrafa saçıldığı gözlemlendi. Kültürel mirasa ait izlerin define avcıları tarafından yok edilmesi, yerel halk arasında büyük bir tepkiyle karşılandı ve mezarların bu şekilde tahrip edilmesi “geçmişe saygısızlık” olarak nitelendirildi.

SON ŞEYH MEZARI TAHİRİP OLDU

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden yeni mezun Ahmet Faruk Ertaş, konu hakkında yaptığı açıklamada, “İlahiyatta okumam hasebiyle Tekirdağ’daki evliyaları ve eski tekkeleri araştırmak gibi bir hobim var. Ulaştığım bilgiler neticesinde Tekirdağ’da meşhur Halveti şeyhlerinden Kırımizade sülalesinden haberdar oldum. 1800’lü yıllarda çok meşhur bir sülaleymiş Tekirdağ’da. Efe Nafi kardeşim bana bir fotoğraf attı, fotoğraftaki yazıyı okudum ve mezarın Kırımizade sülalesinin büyük şeyhlerinden Hasan Efendi’ye ait olduğunu tespit ettim. Mezarlık alanında sadece Hasan Efendi’nin değil, Kırımizade sülalesinin diğer aile fertlerinden de mezarlar olduğunu gördük. Birileri buraya gelerek lahdi kırmış ve kemikleri dağıtmış. Şeyh Efendi’nin kemiklerine de zarar verilmiş. Bu çok üzücü bir durum, Tekirdağ’ımızda sağlam kalan son şeyh mezarıydı. Yetkililerden talebimiz buraya bir kapalı türbe yapılmasıdır çünkü burası Kırımizadelerin aile kabristanı. Arkada iki tane şeyh mezarı daha mevcut. Buradaki taş ise şeyhin hanımına ait. Yetkililerden isteğimiz buraya bir türbe yapmaları ve bilgilendirici yazılar asmalarıdır” diyor.

Konu ile ilgilenen ve Tekirdağ’da yaşayan üniversite öğrencisi Efe Nafi, “Buralı olduğum için Tekirdağ’ın tarihini araştıran bir gencim. Çiftlikönü Mahallesi’ndeki Eski Şehir Mezarlığı’ndaki mezar taşlarından Tekirdağ tarihindeki isimleri incelemeye çalışıyordum. 8 ay önce, Namık Kemal Evi ile buraya geldiğimde mezarların sağlam olduğunu gördüm. Ancak son ziyaretimde buranın parçalandığını ve kırıldığını tespit ettim” dedi.