Eski Sevgilisini Öldüren Şahıs Tutuklandı

OLGUN G.’NİN İFADELERİ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eski sevgilisi Fatma Kara’yı döverek yaşamına son veren katil zanlısı Olgun G., ifadesinde alkollü olduğu sırada bir kavga yaşadıklarını ve bu yüzden kendine hakim olamadığını belirtti. Olayın ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Olay, 11 Mart sabahı saat 01.30 civarında Türkmen Mahallesi Bayındır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Fatma Kara, eski sevgilisi 34 yaşındaki Olgun G. ile bir parkta buluştu. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel şiddete dönüştü. Olgun G., Fatma Kara’nın başını defalarca asfalta vurdu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayı gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Saldırgan Olgun G., olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Fatma Kara’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

OTOPSİ VE CENAZE İŞLEMLERİ

Fatma Kara’nın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Kara’nın cenazesi, Aydın’ın Söke ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

ÖNCEKİ ŞİDDET OLAYLARI

Öte yandan, Olgun G.’nin daha önce de Fatma Kara’ya şiddet uyguladığı ve bu durumun mahkemelik olduğu, ayrıca uzaklaştırma kararının sona erdiği öğrenildi. Olay gecesi, ikilinin konuşmak amacıyla parkt buluştukları da biliniyor.

SALDIRGANIN İLK İFADESİ

Olgun G.’nin gözaltına alındıktan sonraki ilk ifadesinde, “Alkol aldık, tartışma çıkınca birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım; Fatma’nın yerde hareketsiz olduğunu görünce öldüğünden şüphelendim” dediği aktarıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olgun G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.