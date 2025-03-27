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Eski Sevgiliye 5 Yıl Hapis Cezası

SOSYAL MEDYADAN TAHMİNİ İLE GÜNDEME GELEN TEHDİT

İstanbul’da yaşayan Hilal Yılmaz, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Bu olay, kısa süre içinde geniş bir şekilde gündeme gelerek dikkatleri üzerine topladı. Olayın duyulmasının ardından gözaltına alınan Çırak, tutuklandı. Ancak, tutukluluk süresi yalnızca 3 ay sürdü.

HUKUKİ SÜREÇ VE GERİ DÖNÜŞ

Takıntılı eski sevgilinin serbest kalmasının ardından Yılmaz, Türkiye’yi terk etme kararı aldı. Mahkemenin verdiği karar neticesinde Çırak, 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesine taşınan karar onaylandıktan sonra Uğur Çırak yeniden hapis cezasına çarptırılacak.

AVUKATIN VE AİLENİN AÇIKLAMALARI

Mahkeme çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz ailesinin avukatı Gülsün Doygun, “Sanığa tehdit, hakaret, ısrarlı takip, özel hayatın gizliliğini ihlali ve mala zarar verme suçlarından ceza verildi. Sanığın haksız eylemlerinin cezasız kalmaması bir nebze de olsa teselli verici” şeklinde konuştu. Kararın ardından sevinç gözyaşlarına hakim olamayan Hilal Yılmaz’ın annesi, “Çok acılar çektik ama adalet yerini buldu, mutluyuz” dedi.

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