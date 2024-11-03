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“Eski Sevgiliyle İlişki Düşünceniz Nedir?”

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DUYGUSAL ÇIĞLIK: AŞKIN SINIRLARI

“Arkadaşınızın eski sevgilisi ile sevgili olur musunuz?” Bu tür bir soru ortama düştüğünde, çoğu insan ‘hayır’ yanıtını vermekle yetiniyor. Ancak bu tür bir durum gerçekleşmeden önce kesin bir yargıya varmak zor olabilir. “Böyle bir olay yaşarsam aşkımdan ölsem de asla olmaz” diyenlerin yanı sıra, “aşk bu sonuçta engel, sınır tanımaz” diyenler de mevcut.

İÇSEL ÇELİŞKİLER VE HİKAYELER

‘Bir Sorudan Fazlası’ serimizde, benzer deneyimleri yaşayan kişilerin hikayelerini dinledik. Gizem K. (42) bu düşüncelerin içinden geçerek şu sözleri söyledi: “Dünyada başka insan mı kalmadı! Demek ki biz birlikteyken de göz açmıştı.” Kendi yaşadığı karmaşık duygular ve içsel çatışmalarla ilgili paylaşımlarda bulunarak, aşkın ve ilişkilerin ne kadar karmaşık olabileceğini vurguladı.

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