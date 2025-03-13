Eski Sıralar Yenileniyor: Eğitimde Geri Dönüşüm

GÜZEL BİR GERI DÖNÜŞÜM PROJESİ

Kahramanmaraş’taki meslek liseli öğretmenler ve öğrenciler, eski okul sıralarını yenileyerek önem taşıyan bir geri dönüşüm süreci yürütüyor. TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kullanılamaz hale gelen sıraları tekrar eğitime kazandırmak için çalışmalar yapıyor. Deprem sonrası zarara uğrayan okullara destek veren bu proje, geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğe büyük bir katkı sunuyor.

ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMALARI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula getirilen eski sıralar, öğrenciler tarafından titizlikle yenileniyor. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Ramazan Çekiç, “Buraya gelen sıralar makinelerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getiriliyor. Bu, büyük bir geri dönüşüm projesi. Devletimiz için de önemli bir tasarruf sağlanıyor” diyor. Bölüm öğretmeni Muhammet Ali Çelebi ise, “Bu sayede atık malzemeler hurdaya gitmek yerine tekrar kazanılmış oluyor. Aynı zamanda öğrencilerimiz döner sermaye kapsamında çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor” şeklinde ifade ediyor.

PROJENİN HEDEFİ

Projede yer alan Metal Teknolojisi Alan Şefi Mahmut Tütüncü, “Hurda halde gelen sıraları tamamen yenileyerek tekrar okulların hizmetine sunuyoruz” diyor. Geri dönüşüm çalışmalarına katılan 10. sınıf mobilya öğrencisi Şeref Can Tunç da, “Sıra yenileme çalışmalarına katılıyoruz. Bu sayede hem el becerilerimiz gelişiyor hem de ufak da olsa bir gelir elde ediyoruz” açıklamasını yapıyor.

Okul Müdürü Mehmet Gazi Ergören, şu ana kadar 150 eski sıranın kendilerine teslim edildiğini, ilk etapta 500 sıralık yenileme çalışması yapacaklarını ve bu süreçle depremde zarar gören okullara katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor.