Eski Sürücü Belgeleri 31 Temmuz 2025

ESKİ TIP SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Zonguldak Valiliği, 2016 yılı öncesinde verilen eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin 31 Temmuz 2025 tarihinde biteceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına son günleri beklemeden işlemlerini tamamlamalarının önem taşıdığı” vurgulandı.

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME İŞLEMLERİ

Sürücü belgesi yenileme işlemlerinin Nüfus Müdürlüklerinden randevu alınarak yapılabileceği hatırlatıldı. Özellikle, temmuz ayının son haftasına kalınmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, başvuru yoğunluğunun yaşanabileceği belirtildi.

YENİ ÜCRET TARİFESİ AÇIKLANDI

1 Ağustos 2025 tarihinde eski tip belgelerini yenilemek isteyen sürücüler için geçerli olacak yeni ücret tarifesi de paylaşıldı. B sınıfı sürücü belgesi için belirlenen toplam ücret 7.438,60 TL olarak belirlendi. Bu ücret; 1.420 TL değerli kağıt bedeli, 340 TL vakıf hizmet bedeli ve 5.678,60 TL harç bedelinden oluştu. Diğer sınıf belgeleri için harç tutarının farklılık gösterebileceği kaydedildi.

RANDEVU ALMA KOLAYLIĞI

Vatandaşların işlemlerini daha kolay yapabilmeleri için Zonguldak Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün cumartesi günleri 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.