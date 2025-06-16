Eski T.B.M.M. Başkanı Cemil Çiçek, Toplantıya Katıldı. Demokraside Herkesin Sorumluluğu Var. Siyasi Parti Çalışmaları Sağlıksız Oluyor. Çözüm İçin El Sıkmak Gerekirdi. Toplumda Birlik Hala Zayıf. Yumruk Sıkma Devrine Son Verilmeli

DEMOKRASİDE SORUMLULUK HERKESİN

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Bursa Dostluk Grubu ile Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’nın ortak düzenlediği istişare ve tanışma toplantısına katıldı. Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çiçek, demokrasinin yalnızca siyasetçilere ait bir konu olmadığını, tüm bireylerin bu süreçte sorumluluk taşıdığını belirtti. Çiçek, demokrasinin sadece sandığa gitmekle sınırlı olmadığını ifade ederek, herkesin bu süreçte az çok sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

SİYASİ KATARAKT VE HAFIZA SORUNU

Çiçek, siyasetin her istenilenin doğru olduğu varsayımıyla yürütülemeyeceğini, bunun iki temel sorunla ilişkili olduğunu aktardı. “Birincisi, siyasi katarakt, gerçeği tam göremiyoruz. İkincisi, hafıza, dünü unuttuk, bu yüzden aynı hataları tekrar ediyoruz.” diyen Çiçek, “Yanlış yolda doğru adım olmaz. Doğruya ulaşmak için önce yanlışı görmeli, yüzleşmeli ve bu yanlışları tekrar etmemeliyiz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, siyasi partilerin “bayilik sistemi” gibi çalışmasının sağlıksız bir yapı oluşturduğunu söyleyen Çiçek, siyasi partilerin toplumsal talepleri bilimsel çözümlere dönüştürmesi gerektiğini fakat Türkiye’de siyasetin bayilikle karıştırıldığını belirtti. “Siyah-beyaz kutuplaşması bu yüzden arttı.” diyerek, bu durumun Türkiye’nin karmaşık coğrafyasında çözümlerin gri alanlarda olduğunu ortaya koydu.

GEÇMİŞTE YAPILAN HATALAR TEKRARLANIYOR

Cemil Çiçek, Türkiye’nin 50 yıldır terörle mücadelede geçmişte yapılan hataların yeniden yapıldığını ifade etti. 38 farklı terör örgütünün izine rastlandığını belirten Çiçek, geçmişteki adımların yeterince sahiplenilmediği için çözüm üretilemediğini vurguladı. “Özellikle 2013’te çözüm arayışlarına gereken destek verilmedi” diyen Çiçek, bu süreçte el sıkışılması gereken zamanlarda ellerin sıkılamadığını belirtti. İspanya’daki Bask terörü karşısında tüm siyasi partilerin bir araya gelerek ortak tavır aldığını örnek verirken, Türkiye’de toplumsal birliğin hala zayıf olduğunu ifade etti.

SAĞ-SOL KAMPLAŞMASI SONUCU AĞIR BEDELLER ÖDENDİ

Çiçek, sağ-sol kamplaşmasının geçmişte ciddi sonuçlar doğurduğunu da dile getirdi. “Biz sağ yumruğumuzu sıktık, sol da yumruğunu sıktı. Sonuçta 5 bin gencimizi kaybettik.” diyen Çiçek, artık bu tarz bir yaklaşımın sona ermesi gerektiğini belirtti. “Siyasette yumruk sıkarak değil el sıkarak çözüm üretebilirsiniz.” şeklinde değerlendirmesini sonlandırdı. Programa, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hayrullah Başer ve Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Memili gibi isimlerin yanı sıra birçok bürokrat, yargı mensubu ve iş dünyasından katılımcı da yer aldı.