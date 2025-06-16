Eski tbmm başkanı çiçek, buluşma yaptı. Demokrasi, herkesin sorumluluğundadır. Siyasi partiler, doğru yapı olmalı. Sağ-sol ayrımı yanlışı artırıyor. Terörle mücadelede geçmiş hatalar tekrarlanmasın. Çözüm, el sıkışarak bulunabilir

ÇİÇEK DEMOKRASİ VE SORUMLULUK HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER YAPTI

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Bursa Dostluk Grubu ile Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’nın iş birliğiyle düzenlenen istişare ve tanışma toplantısına katıldı. Toplantı, bir restoranda gerçekleştirildi. Burada konuşan Çiçek, demokrasinin yalnızca siyasetçilerle sınırlı olmadığını, tüm bireylerin sorumluluğu bulunduğunu ifade etti. Demokrasinin sadece oy kullanmak olmadığını belirterek, herkesin sorumluluk taşımakta olduğunu vurguladı. Siyasetin, her talep edilenin doğru olduğu görüşüyle ilerleyemeyeceğini anlatan Çiçek, şu şekilde devam etti: “İki temel sorun var. Birincisi, siyasi katarakt, gerçeği tam göremiyoruz. İkincisi, hafıza, dünü unuttuk, o yüzden aynı hataları tekrar ediyoruz. Yanlış yolda doğru adım olmaz. Doğruya ulaşmak için önce yanlışı görmeli, yüzleşmeli ve bu yanlışları tekrar etmemeliyiz.”

SİYASETTE BAYİLİK SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Çiçek, siyasi partilerin “bayilik sistemi” ile çalışmasının sağlıksız bir yapı oluşturduğunu dile getirdi. Siyasi partilerin, siyaset biliminin tanımladığı gibi toplum taleplerini bilimsel çözüme taşıyan kurumlar olduğunu belirtti, ancak Türkiye’de bunun bayilikle karıştırıldığını ifade etti. Bu durumun siyah-beyaz kutuplaşmasını artırdığını, toplumda siyah-beyaz hastalığının olduğunu söyledi. Çiçek, Türkiye gibi karmaşık bir coğrafyada çözümlerin gri alanlarda bulunduğunu vurguladı.

GEÇMİŞTEKİ HATALARIN TEKRARLANMASINDAN ENDİŞE EDİYOR

Çiçek, 50 yıldır terörle mücadelede geçmişte yapılan hataların günümüzde de tekrarlandığını vurguladı. Bu süreçte 38 farklı terör örgütünün izine rastlandığını belirtti. Geçmişte atılan adımların yeterince sahiplenilmediği için çözüme ulaşamadıklarını düşündüğü belirtti. “Özellikle 2013’te çözüm arayışlarına gereken destek verilmedi. Bu işin çözümü için el sıkmak gerekiyordu ama cenazelerde bile eller sıkılamadı.” diyerek, İspanya’daki Bask terörü karşısında tüm partilerin bir araya gelip ortak tavır koyduğu örneğine de dikkat çekti. Türkiye’de toplumsal birliğin hala zayıf olduğunu söyledi.

SAĞ-SOL KAMPLAŞMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Çiçek, sağ-sol kamplaşmasının geçmişte ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. “Biz sağ yumruğumuzu sıktık, sol da yumruğunu sıktı. Sonuçta 5 bin gencimizi kaybettik. Artık yumruk sıkma devri bitmeli. Siyasette yumruk sıkarak değil el sıkarak çözüm üretebilirsiniz.” şeklinde değerlendirmede bulundu. Programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ile birlikte birçok bürokrat, yargı camiasından kişi ve iş dünyası temsilcileri katıldı.