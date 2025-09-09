Haberler

Eski TBMM Başkanı Yıldız ile buluştu

TBMM’DE GÖRÜŞME GERçekLEŞTİ

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, TBMM içerisinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Hikmet Çetin’i Meclis’teki ofisinde ziyaret etti. Görüşme süresi yaklaşık 15 dakikayı buldu. Çetin, MHP’li Yıldız’ı kapıya kadar uğurladı.

MHP’li Yıldız, görüşme çıkışında basın mensuplarının içerikle ilgili soruları üzerine “Güncel siyaset de var, hal hatır sorma da var. Genel bir görüşme yaptık” şeklinde konuştu.

Çanakkale’de Tır, Otomobile Çarptı, 1 Ölüm

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Eşi Yoga Eğitmeniyle Çalışıyor, Eleştirildi

Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yoga eğitmeniyle çalışmasına yönelik eleştirilere karşı çıkarak yaş ve güzellik anlayışının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

