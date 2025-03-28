Eski Tekvando Başkanı Şahin Bıçaklandı

OLAY HAKKINDA BİLGİLER

Eski Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yürüyüş yaptığı sırada bıçaklı bir saldırıya uğradı. Saldırganın olay yerinden kaçması sonrası yapılan çalışmalarla kısa sürede yakalandığı bildiriliyor. Şahin, hastaneye kaldırıldığından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, sabah saatlerinde Meram ilçesinde gerçekleşti. Metin Şahin’in, sabah sporuna çıktığı esnada ilk olarak sözlü olarak saldırıya uğradığı ve ardından fiziksel bir saldırı sonucunda bacağından bıçaklandığı belirtiliyor.

SALDIRGAN VE HASTANEDEN GELEN GÜZEL HABERLER

Bıçak darbesi sonrasında çevredeki insanların yardımlarıyla hastaneye ulaştırılan Metin Şahin’in sağlık durumu hakkında olumlu bilgiler geldi. Saldırıyı gerçekleştiren M.E. isimli şahıs hızlı bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın madde bağımlısı olduğu ve 16 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.

METİN ŞAHİN’İN AÇIKLAMASI

Metin Şahin, yaşadığı olayı basınla paylaştı. “Bugün sabah saatlerinde Yaka Meram’da elim bir olay yaşadım. Sabah sporu, daha doğrusu yürüyüş yaptığım sırada tanımadığım, bilmediğim ve daha önce hiç görmediğim bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradım. Canıma kast eden, gözü dönmüş ve ne yaptığını kendisi bile bilmeyen bu kişinin önce sözlü sonra da fiziki saldırısı neticesinde sol bacağımdan yaralandım. Çevredeki duyarlı insanların yardımı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavim yapıldı ve şu anda evimde istirahat ediyorum. Beni tanıyan, seven dostlarımız rahat olsunlar, ben iyiyim. Bu arada sabıkası destan gibi olan şahıs, emniyet yetkililerinin özverili çalışması sayesinde yakalandı ve gözaltına alındı. Yaşamış olduğum bu olay ile ilgili olarak; başta arayan, soran ve ilgilenen bütün dostlarım olmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi görevlileri ile emniyet yetkililerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.