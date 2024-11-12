“Eski Telefonlarla Üst Düzey Deneyim”

MODİFİYE HİZMETİYLE YENİDEN HAYAT BULAN TELEFONLAR

iPhone’un 15 ve 16 Pro gibi yüksek maliyetli modellerine bütçesi yeterli olmayan kullanıcılara yönelik yeni bir modifiye hizmeti sunulmaya başlandı. Bu hizmet, eski telefonların kasa ve pil değişimi yapılarak güncellenmesini sağlıyor. Kullanıcılar bu şekilde, eskiden kullandıkları telefonlarını modern bir deneyim sunacak hale getirebiliyor.

ÜST DÜZEY DENEYİM İÇİN EKONOMİK ÇÖZÜM

Eski telefonların modifiye edilmesi, kullanıcıların daha yüksek performans ve üst düzey özelliklere erişimini kolaylaştırıyor. Bu hizmet sayesinde, kullanıcılar yeni bir telefon almanın getirdiği mali yükten kurtulurken, yine de isteklerine uygun bir deneyim yaşayabiliyor.