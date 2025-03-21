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Eski TFF Başkanı Büyükekşi’den Depremzedelere Destek

DEPRAZEDLERE YARDIM ODAGİ

RTÜRK Bölge Sorumlusu Sümeyye Selvican Şafak’ın daveti üzerine Adıyaman’a gelen Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, depremzedelere yardımda bulundu. Yapılan ziyaretler sırasında Büyükekşi, depremzedelere ve yaşlılara maddi destek sunarak çeşitli hediyeler verdi.

VATANDAŞLARLA İLGİLİ İLİŞKİ

Büyükekşi, vatandaşlarla yakından ilgilenerek ihtiyaç sahiplerinin taleplerini dinledi ve onlara moral verdi. Yapılan yardımlar, bölge halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Adıyamanlı vatandaşlar, Büyükekşi’ye duyarlılığı ve destekleri için teşekkür etti.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HEDİYESİ

Eski TFF Başkanı, Adıyaman Merkez İlköğretim Okulu’ndaki tüm öğrencilere yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ayakkabı hediye etti. Öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

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