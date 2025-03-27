Eski Türkiye Güzeli Hakaret Suçundan Gözaltında

İBB BAŞKANINA YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden eski Türkiye güzeli Banu Ö. (40) Beykoz’da gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEMLER VE GÖZLEM SÜRECİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Banu Ö., Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Yapılan tetkiklerin ardından kadının üç hafta gözlem altında tutulmasına karar verildi. Şüpheli Banu Ö., bu süreçten sonra Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.