Eski Uruguay Lideri J. Mujica Vefat Etti

JOSE MUJICA’NIN HAYATINI KAYBETMESİ

ESKİ Uruguay DEVLET BAŞKANI JOSE MUJICA’nın 89 yaşında hayatını kaybettiği bildiriliyor. Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, Mujica’nın başkent Montevideo’da vefat ettiğini açıkladı. Orsi, “Yoldaşımız Pepe Mujica’nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, lider ve önder. Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz” şeklinde ifadelerde bulundu.

MUJICA’NIN MİRASINA YER VERİLDİ

Jose Mujica, halk arasında ‘Pepe’ lakabıyla tanınıyor ve yaşamı boyunca sosyal adalet, eşitlik ve çevre koruma konularında önemli duruşlarıyla biliniyor. Mücadelesi ve halkına olan sevgisi hafızalardaki yerini koruyacak. Hayatını kaybetmesi, birçok insan için derin bir kayıp olarak değerlendiriliyor.