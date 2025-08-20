Eski Ve Yeni Eş Arasındaki Yazışmalar. Gökhan Böcek, Rüşvet Soruşturmasında Tutuklandı. Ulaşılan Yazışmalarda Dikkat Çeken İfadeler. Milyonluk Vurgun İddiası Üzerine Soruşturma Başlatıldı. Para Talepleri Ve Sahte Faturalar İddiası. Dijital Deliller Savcılığa Sunuldu, Aşkane Belgeler

GÖKHAN BÖCEK’İN TUTUKLANMASI

Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, yürütülen rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu süreçte, Böcek’in eşi Zuhal Böcek ile boşandığı eşi Zeynep Kerimoğlu arasındaki mesajlara da ulaşıldı. Kerimoğlu’nun telefonunda yer alan, “Biraz gözünüz doysun” ifadesi dikkatleri çekti.

BELEDİYE İHALELERİNDEN MİLYONLARCA LİRA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma neticesinde, Muhittin Böcek’in belediye ihaleleri üzerinden büyük miktardaki paraları topladığı, bu paralarla lüks araçlar ve gayrimenkuller satın aldığı ileri sürüldü. Ayrıca, döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla söz konusu paraları aklamaya çalıştığı belirtiliyor. Savcılık, Gökhan Böcek’in tanıklar üzerinde baskı kurma ve delilleri yok etme olasılığının yüksek olduğunu mahkemeye sundu. Mahkeme, MASAK raporları ve banka hareketleri doğrultusunda Böcek’in tutuklanmasına karar verdi.

SEÇİM İÇİN TALEP EDİLEN PARALAR

Soruşturma kapsamında, bir iş insanının yerel seçimler öncesi Gökhan Böcek’in ofisine çağrıldığı ve kendisinden 25 milyon TL istenildiği ifade ediliyor. Yapılan pazarlık sonucu 6 milyon TL gönderildiği ve bu paranın seçim kampanyasında kullanılan araçların giydirilmesinde harcandığı, karşılığında sahte fatura düzenlendiği bildirildi.

HAK EDİŞLER İÇİN SAHTE FATURALAR

Aynı iş insanı, belediyeden hak ediş alabilmek amacıyla sahte faturalar kesmek zorunda bırakıldığını ve bu belgelerle aynı gün içinde 46 milyon TL ödeme yapıldığını da aktardı. Ayrıca, Gökhan Böcek’in boşandığı eşine alınan dairenin parasını iş insanlarına ödettikleri ifade edildi. Toplamda 30 milyon TL’lik ödemenin nakit olarak üç seferde gerçekleştirilmesi söz konusu.

DİĞER PARA TALEPLERİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Başka iş insanları, belediyeden alacaklarını tahsil edebilmek için Böcek’ten 80 milyon TL talep ettiklerini belirtti. Bu paranın döviz bürosu üzerinden aktarıldığı ve sonrasında 50 milyon TL’lik ek bir talep geldiği kaydedildi.

TANIKLAR VE DELİLLER

Tanıklar, paraların elden teslim edildiğine dair ifadeler verirken, WhatsApp yazışmaları, FaceTime görüşmeleri ve telefon arama kayıtları da soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

KUYUMCULAR ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİ

MASAK raporlarına göre, rüşvet paraları kuyumcular ve döviz büroları aracılığıyla ‘altın ticareti’ veya ‘arsa satışı’ gibi işlemlerle aklanmaya çalışıldı. Ancak gerçekleştirilen incelemelerde, bu tür ticaretlerin gerçek olmadığı belirlendi. Söz konusu paraların, Muhittin Böcek’in yakın akrabalarının hesaplarına geçtiği ve bu paralarla lüks araçlar alındığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

LÜKS ARAÇLARIN ALIMI

Soruşturma dosyasında, suçtan elde edilen gelirlerle satın alındığı öne sürülen araçlar arasında; Land Rover Velar (2024 model) 7,3 milyon TL, Mercedes CLA 200 (2023 model) 2,2 milyon TL gibi modeller yer alıyor. MASAK raporlarına göre bu araçların suç gelirleriyle edindikleri, paraların gizlenme amacıyla plaka değişiklikleri ve sahte ticari işlemlerle ört bas edilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.

DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

Soruşturma sırasında, Gökhan Böcek’in eski eşi Zeynep Kerimoğlu’na ait telefonda dikkat çekici notlar bulundu. Kerimoğlu, Böcek’in eşi Zuhal Böcek’e yazdığı mesajda “Yeğenine de sana da yeni araba alındı, biraz gözünüz doysun, boşuna şantaj malzemesi arama.” diyerek dikkat çekti.