Eski Vekillere Çakar Kullanım İzni Geldi

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ CEZALARI ARTIRILDI

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlamak amacıyla son dönemde kural dışı çakar kullanımına getirilen cezalar artırıldı. Büyük şehirlerdeki trafik sorunu, kanun dışı çakar kullanımıyla daha da artarken, siyaset dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ESKİ MİLLETVEKİLLERİNE ÇAKAR LAMBA İZNİ VERİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan girişimler sonucunda, eski milletvekillerine çakar lamba kullanma izni tanındı. CHP TBMM İdare Amiri ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın çabaları, daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan bu uygulamanın yeniden yürürlüğe girmesini sağladı.

ESKİ VEKİLLERİN TALEPLERİ YENİ VEKİLLERLE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’de mevcut milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olup araçlarına yazılan cezaların sistemden düşmesine imkan tanıyor. Bu ayrıcalığın eski vekiller içinde geçerli olması amacıyla uzun süredir kulis faaliyetleri gerçekleştirildi. CHP’li Bayraktutan ve Karaca, konuyu TBMM Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na taşıyarak süreci hızlandırdı. Yapılan çalışmalar sonucu eski milletvekillerinin de çakar lamba kullanabilmesi onaylandı.

BAKANLIK İLGİSİZ KALDI

Önceden İçişleri Bakanlığı, çakar kullanımına ilişkin düzenlemelerde dikkatli bir yaklaşım benimsemekle birlikte, yetkisiz kullanımın trafik güvenliğini tehdit ettiğini belirtmişti. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yönetmelikle, çakar lambaların sadece ambulans, itfaiye, AFAD, kolluk kuvvetleri ve devletin en üst düzey protokolündeki makam araçlarında kullanılabileceğine dair hüküm bulunmaktaydı. Bu düzenleme, yetkisiz çakar kullanımına karşı önemli önlemler barındırıyordu.

TOPLUMSAL TEPKİLER ARTIYOR

CHP’li vekillerin çakar kullanımına dair yasağı eski milletvekilleri lehine kaldırması ve bunun sosyal medyada duyurulması, kamuoyunda tepkilere yol açtı. Vatandaşlar, özellikle trafikte ayrıcalıkların genişletilmesine karşı dururken, bu konunun CHP Genel Merkezi’nde tartışmalara neden olduğu iddia edildi.