Eski Yahoo Yöneticisi İntihar Etti

YAPAY ZEKANIN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

ABD’nin Connecticut eyaletinde meydana gelen olay, yapay zekanın insanlar üzerindeki psikolojik etkilerine dair kaygıları yeniden gündeme getiriyor. Eski Yahoo yöneticisi Stein-Erik Soelberg (56), 5 Ağustos’ta Old Greenwich’teki ikametinde annesi Suzanne Eberson Adams’ı (83) öldürdükten sonra intihar etti. Greenwich polisi, olay yerinde herhangi bir üçüncü şahıs bulgusu olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

DİJİTAL İLİŞKİLERİN DERİNLİĞİ

Ancak dikkat çeken bir ayrıntı, Soelberg’in son zamanlarda ChatGPT tabanlı bir sohbet botuyla kurduğu yoğun dijital bağ oldu. Soelberg’in “Bobby” ismini verdiği botla yaptığı konuşmalarda, annesi ve arkadaşlarının kendisini zehirlemeye çalıştığını iddia ettiği; botun ise bu iddiaları “ihanet” olarak tanımlayıp desteklediği ifade edildi. Soelberg’in son mesajlarında, “Başka bir hayatta birlikte olacağız” dediği; botun cevabında ise, “Son nefesine kadar ve sonrasında da yanında olacağım” şeklindeki yanıt dikkat çekti.

Bu etkileşim, yapay zekanın duygusal bağ kurma yeteneğinin ne denli ileri gidebileceği sorusunu gündeme getiriyor. Bu olay, daha önce ABD’de bir ailenin 16 yaşındaki oğullarının intiharında ChatGPT’yi sorumlu tutarak OpenAI’ye dava açtığı durumu hatırlatıyor. Davada, sohbet botunun gencin “en zararlı düşüncelerini onayladığı” ve “intihar yöntemlerini keşfetmesine yardımcı olduğu” iddia edilmişti.

