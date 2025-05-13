Eski Yetkililer Trump’tan Yardım İstiyor

İSRAİL GÜVENLİK ESKİ YETKİLİLERİNDEN TRUMP’A ÇAĞRI

Eski üst düzey yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’tan, Gazze’deki savaşı sonlandırmasını ve İsrailli esirleri geri getirmesini istiyor. Yedioth Ahronoth’un bildirdiğine göre, “İsrail Güvenliği İçin Liderler” hareketi, İsrail güvenlik teşkilatında görev yapmış 550’den fazla eski yetkiliyi bünyesinde barındırıyor. Hareket, Trump’a bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde bir mektup göndermiş.

MEKTUPTA ÖNE ÇIKAN TALEPLER

Eski üst düzey yetkililer, mektupta Trump’a hitaben, “Bölgeye yapacağınız ziyareti, tüm esirlerimizi geri getirme, savaşı sona erdirme ve masumların ölmesine dur demede kullanmanızı istiyoruz.” ifadelerini kullanmış. Bu ziyareti, Trump’ın uzun zaman önce belirttiği “savaşları sona erdirme” hedefi ile ilişkilendiren yetkililer, bu durumun İsrailliler arasında önemli bir yankı bulmasını umuyor. Ayrıca Trump’ın bu konuda atılacak her adımda yanında olacaklarını belirtiyorlar.

HAMAS’TAN AÇIKLAMALAR

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander’ı serbest bırakarak Gazze’deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim etti. Hamas, Alexander’ın serbest bırakılmasının, kapsamlı ateşkes ve tüm esirlerin iadesini içeren bir anlaşmanın parçası olduğunu açıkladı. İsrail’in Kanal 14’e konuşan bir askeri yetkili, “Alexander İsrail’e döner dönmez Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlayacağız.” şeklinde bir ifade kullandı.