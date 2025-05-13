Eski Yetkililerden Trump’a Mektup Gönderildi

ESKİ ÜST DÜZEY YETKİLİLERDEN TRUMP’A MEKTUP

İsrail’de geçmişte güvenlik teşkilatında görev yapmış eski üst düzey yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’tan Gazze’deki savaşı durdurmasını ve İsrailli esirleri geri getirmesini talep ediyor. Yedioth Ahronoth’un haberine göre, 550’den fazla eski üst düzey yetkiliyi bir araya getiren “İsrail Güvenliği İçin Liderler” hareketi, Trump’a bir mektup gönderdi.

BÖLGE ZİYARETİ VE TALEPLER

Mektupta eski yetkililer, Trump’a şu sözlerle seslendi: “Bölgeye yapacağınız ziyareti, tüm esirlerimizi geri getirme, savaşı sona erdirme ve masumların ölmesine dur demede kullanmanızı istiyoruz.” Trump’ın daha önce duyurduğu “savaşları sona erdirme” hedefi ve İsrailliler arasındaki popülaritesi göz önünde bulundurulduğunda, bu ziyaretin “dönüm noktası” olabileceği yönünde bir temenni içinde bulunarak, atılacak adımlara destek vereceklerini ifade ettiler.

HAMAS’TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir gün önce Gazze’deki ABD-İsrail çifte vatandaşı asker Alexander’ı serbest bırakarak, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim etti. Hamas, Alexander’ın serbest bırakılmasının geniş kapsamlı bir ateşkes ve tüm esirlerin iadesini içeren anlaşmanın bir parçası olduğunu duyurdu. Öte yandan, İsrail’in Kanal 14’e bilgi veren bir askeri yetkili, “Alexander İsrail’e döner dönmez Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlayacağız.” açıklamasında bulundu.