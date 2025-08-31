Eski Yıldızın Eşi Kuyumcu Soygununda Yakalandı

FABIAN CASTILLO’NUN EŞİ YAKALANDI

Trabzonspor’da 2016-2018 yılları arasında 48 maça çıkan Fabian Castillo’nun 28 yaşındaki eşi Ojeda Avila, Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bültenle Kolombiya’da ele geçirildi. Avila’nın 2017 yılında Kosta Rika’da bir dizi kuyumcu soygununa karıştığı öne sürülüyor. Kosta Rika makamları, ağırlaştırılmış soygun ve suç ortaklığıyla suçlanan Avila’nın Kolombiya’dan iadesini istiyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Kosta Rika basınında çıkan haberlerde, eski Trabzonsporlu Castillo’nun Kolombiya’da bulunduğu süre içinde sosyal medya aracılığıyla yaptığı bazı paylaşımlar, eşinin yerini tespit etme konusunda önemli bir rol oynadı. Güvenlik kaynakları, Castillo’nun paylaştığı fotoğraflar ve konum etiketlerinin, Avila’nın Kolombiya’daki konumunun belirlenmesine katkı sağladığını aktarıyor.