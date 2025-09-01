Eski Ziraat Odası Başkanı Vuruldu

OLAYIN DETAYLARI VE KAVGA

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, oğlu ile tartışan bir akrabasını barıştırmak için giden eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, silahla vurularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Birecik’in kırsal Güvenir Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Hıdır Çakmak’ın (55) oğlu ile akrabası Salih Ç. (28), uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı yüzünden Birecik ilçe merkezinde bir tartışma yaşadı. İki taraf, kırsal mahalleye gelerek meseleyi aile büyüklerine anlattı.

MEHMET HIDIR ÇAKMAK’IN YAKINLARA GİDİŞİ

Olayın büyümemesi adına Mehmet Hıdır Çakmak, karşı tarafın evine gitmek istedi. İddialara göre, Çakmak’ın eve geldiğini gören karşı taraf, silahla ateş açtı ve Mehmet Hıdır Çakmak’ı vurdu. Ağır yaralanan Çakmak, hemen Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olay yerinde jandarma ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Zekeriya Ç., Salih Ç. ve Mehmet Ç.’yi gözaltına aldı. Mehmet Hıdır Çakmak’ın cinayetini kimin işlediği üzerine araştırmalar devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma süreci de ilerliyor.