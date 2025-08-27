Eskihir’de 40 Kiloluk Yayın Balığı

DEVE BALIK İLGİ ÇEKİYOR

Eskişehir’deki bir balıkçı tezgahında sergilenen 40 kiloluk yayın balığı, birçok kişinin ilgisini topluyor. Çıldır Gölü’nden getirildiği bildirilen bu dev balık, yaklaşık bir buçuk metre uzunluğuyla göz dolduruyor. Büyüklüğü ve lezzetiyle tanınan bu balık, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

VATANDAŞLARIN YORUMLARI

Balıkçı esnafı Selahattin Aslanbenzer, “Bu yayın balığı Kars Sarıkamış’tan geldi. Bu Çıldır Gölü’nün balığı. Lezzeti çok güzel olur, çünkü suları berraktır.” diyerek balığın kalitesine vurgu yapıyor. Ayrıca, “Gördüğünüz balık 40 kilo. Kilosunu da 300 liradan satıyoruz. Vatandaşlar görünce seviyorlar, ‘canavar gibi’ diyorlar.” şeklinde ekliyor. Taze balıklara merak duyanlar için, balık dilimlenmiş veya bütün olarak sunuluyor.