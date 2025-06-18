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Eskihir’de Çocuk, Yaprak Satıyor

SALAMURA YAPRAK SATIŞINDAKİ AZİM

Eskişehir’de, bebek arabasında salamura yapraklarını taşıyarak sokak sokak dolaşan çocuğun çabası dikkat çekiyor. 16 yaşındaki Kutsal Yıldızlar, sokaklarda bebek arabasına yüklediği salamura üzüm bağı yapraklarıyla dolu bidonlar ile harçlığını kazanıyor.

SICAK HAVADA NOSTALJİK SATIŞLAR

Sıcak havaya rağmen Yıldızlar, üç kilo yaprağın bulunduğu bidonları 350 TL’ye satarak işine devam ediyor. Eskişehir’in sadece tek bir mahallesinde değil, birçok noktasında dolaşarak satış yapan Kutsal Yıldızlar’ın azmi, çevresindekilerden takdir topluyor.

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