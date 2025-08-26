Haberler

Eskihir Valisi Aksoy, Merkez’i Ziyaret Etti

VALİ AKSOY, MERKEZİ ZİYARET ETTİ

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Fethi Yılmaz Sezer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışı öncesi merkeze bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette Vali Aksoy, tanıtılacak olan merkezin çeşitli bölümlerinde incelemeler yaptı.

DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Ziyaret sırasında Vali Aksoy, hayırsever Fethi Yılmaz Sezer aracılığıyla yaptırılan bu önemli merkezi gezdi. Merkezde son yapılan düzenlemeler hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile birlikte diğer ilgililerden detaylı bilgi aldı.

Miss Universe’de Filistin’i Temsil Eden Ayoub

Bu yılki Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek Nadeen Ayoub, Dubai'de yaşıyor. 27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin Organizasyonu’nun da kurucusu. Tayland'a yarışmaya katılacak.
2025 YKS Sonuçlarına Göre Akdeniz Öğrenci Alımı Oldu

2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Akdeniz Üniversitesi'ne 9 bin 69 öğrenci kaydoldu. Rektör Özlenen Özkan, akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimi de ön plana çıkardı.

