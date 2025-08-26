Eskihir Valisi Aksoy, Merkez’i Ziyaret Etti

VALİ AKSOY, MERKEZİ ZİYARET ETTİ

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Fethi Yılmaz Sezer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışı öncesi merkeze bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette Vali Aksoy, tanıtılacak olan merkezin çeşitli bölümlerinde incelemeler yaptı.

DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Ziyaret sırasında Vali Aksoy, hayırsever Fethi Yılmaz Sezer aracılığıyla yaptırılan bu önemli merkezi gezdi. Merkezde son yapılan düzenlemeler hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile birlikte diğer ilgililerden detaylı bilgi aldı.