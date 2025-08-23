Eskihisar Feribotunda İntihar Girişimi

FERİBOTTA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Eskihisar seferini yapan feribotta S.K. (35) isimli bir kadın denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından suya atlayan bir yolcu, can simidiyle kadını kurtarmayı başardı. Yaşananlar, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

OLAYIN DETAYLARI

Yalova’dan Eskihisar seferine çıkmak üzere saat 19.00 sıralarında hareket eden feribotta intihar girişimi meydana geldi. İddiaya göre, S.K. (35) isimli kadın, diğer yolcuların gözü önünde feribottan denize atladı. Bu durumu gören bir yolcu hemen arkasından suya atladı. Feribot hızını keserek durdu. Suya atlayan yolcu, denize atılan can simidiyle kadını boğulmaktan son anda kurtardı.

KURTARILMA ANLARI

Olay yerine ihbar edilmesinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. İntihar girişiminde bulunan kadın ile diğer yolcu, ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Ekipler tarafından karaya çıkarılan kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. S.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.