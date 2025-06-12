Eskihisar Kalesi Ziyareti Gerçekleşti

PALEKANON SAVAŞI’NIN ÖNEMİ

Eskihisar Kalesi, 696’ıncı yılı kutlanan PALEKANON SAVAŞI vesilesiyle Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit tarafından ziyaret edildi. Kaymakam Özyiğit, 3 bin yıllık geçmişe sahip bu kalenin Türk ve Roma tarihi açısından önemine vurgu yaparak, “Bizim kaynaklarımızda yeterince öne çıkarılmasa bile Bizans kaynaklarında Osmanlı’nın büyük devlet haline geldiği değerlendirilen ana savaş. Gebze tarihi açısından ve İstanbul yolu üzerindeki en önemli kalelerden birisi bundan sonraki süreçte tadilat ile birlikte daha işlevsel kullanılacak,” şeklinde konuştu. Eskihisar Kalesi, 1200’lü yıllarda İzmit Körfezi’nin güneyindeki geçişi kontrol altına almak ve limanı korumak amacıyla inşa edildiği düşünülüyor.

KALENİN TARİHİ VE İŞLEVİ

Kaymakam Özyiğit, “Türk tarihinin ana mihenk taşlarından birisini, hep birlikte Gebze’ye ve ülkemize tanıtma niyetindeyiz. İnşallah gelecek nesillerimiz de bunun kıymetini bilirler ve yaşatırlar. Kalenin 3 bin yıllık geçmişi var. Türk tarihinde hem Roma döneminde kullanılmış bir kale. Bu yer Gebze’nin tarihi açısından çok belirleyici” dedi. Palekanon Savaşı’nın, Selçukluların kısa fetih döneminden sonra Bizans ile yapılan en büyük savaşlardan biri olduğunu ifade eden Özyiğit, “Bizim kaynaklarımızda yeterince öne çıkarılmasa bile Bizans kaynaklarında, Osmanlı’nın büyük devlet haline geldiği değerlendirilen ana savaş. Gebze tarihi açısından, yörenin tarihi açısından ve İstanbul yolu üzerindeki en önemli kalelerden biri, bundan sonraki süreçte tadilat ile birlikte daha işlevsel kullanılacak,” diye ekledi.

HANNİBAL VE KALENİN ÖNEMİ

Aynı zamanda Hannibal’a ev sahipliği yapan bu kale hakkında da bilgi veren Mehmet Ali Özyiğit, “Hannibal kim? Tunus merkezli Kartaca’dan çıkmış en görkemli döneminde Roma’yı dize getirmiş. Savaşarak Gebze’ye geliyor ve kaleye sığınıyor. Daha sonraki süreçte Dilovası, Diliskelesi civarında öldüğü, TÜBİTAK’ın içerisinde onun hatırasına dikilmiş bir anıtımız var,” ifadelerini kullandı.

MARMARA BÖLGESİ’NDEKİ TEK ORJİNAL KALE

Belgesel Yapımcısı ve Gazeteci İsmail Kahraman, “Kalenin Çin’den başlayan İpek Yolu’nun en önemli mihenk taşları ve korunduğu yerlerden birisi,” diyerek kalenin önemini vurguladı. Kahraman, “Lise ders kitaplarında ‘Maltepe önleri’ diye geçen Palekanon Savaşı, aslında kalenin karşısında bulunan Barış Mahallesi’nin geçmişteki adıdır. Savaş burada meydana geliyor. Kalenin en önemli özelliği, Marmara Bölgesi’nde orijinal haliyle ayakta duran tek kale,” diyerek bu kalenin benzersizliğini ortaya koydu.