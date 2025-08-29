Haberler

Eskil Kaymakamı Harun Uzar, Yüzme Kursu Düzenledi

ESKİL KAYMAKAMI ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Eskil Kaymakamı Harun Uzar, yüzme kursuna katılan çocuklarla bir araya geldi. Eskil Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret eden Uzar, havuzda eğitim gören kursiyer öğrencilerle buluştu. Yaz aylarında yoğun ilgi gören bu yüzme kursuna katılan çocuklarla sohbet eden Uzar, “Sporu tabana yaymak hedeflerimizden birisi. Bu kurslar, çocuklarımızın hem fiziksel gelişimine katkı sağlıyor hem de onlara yaz tatilinde keyifli ve verimli vakit geçirmesini sağlıyor. Geleceğimiz olan gençlerin sporla ve sosyal aktivitelerle büyümesi, onların daha sağlıklı ve başarılı bireyler olmasını sağlar.” dedi.

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

