Haberler

Eskimitin Havadan Trafik Denetimi Yapıldı

HAVADAN TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri havadan trafik denetimi yaptı. 15 Haziran 2025 Pazar günü, Jandarma Hava Grup Komutanlığı’na bağlı Cayrokopter ile gerçekleştirilen denetimde 285 araç kontrol edildi. Bu denetimler sırasında, kuralları ihlal eden 23 sürücü tespit edildi.

CEZA MİKTARI BELİRLENDİ

Havadan yapılan denetimde kural ihlali yapan sürücülere toplamda 37 bin 243 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Bu tür denetimlerin sürdürülmesi, trafik kurallarına uyumu teşvik edecek ve güvenli bir trafik ortamı sağlamak amacı taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Blankety Blank’de Duygusal Anlar Yaşandı

İngiltere'de Blankety Blank yarışmasında ödül kazanan Nathanael Hill'in, bölüm yayınlanmadan önce hayatını kaybettiği açıklandı. BBC, yayın sonrası için anma mesajı yayımladı.
Haberler

Eskişehir’de Hava Trafik Denetimi Yapıldı

Eskişehir'de jandarma, hava destekli trafik denetiminde 285 araçtan 23 sürücüye kural ihlali nedeniyle 37 bin 243 lira ceza kesdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.