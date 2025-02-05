Eskimo Tarzı Balık Avı Deneyimi

ERÇİŞ’TE BAHAR HAVASI VE BALIK AVI

Van’ın Erciş ilçesinde bulunan Meydan Boğazı Göleti, vatandaşların ‘Eskimo’ usulü balık avına sahne oluyor. Pınarlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bu gölet, soğuk havanın etkisiyle tamamen buzla kaplandı. 2400 rakımda konumlanan Meydan Boğazı Göleti, yaz aylarında yeşilliğiyle dikkat çekerken, köylülerin hayvanlarını otlattığı ve piknik için tercih ettiği bir yer haline geliyor. Kış döneminde ise balık tutma meraklılarının uğrak yeri oluyor.

ESKİMO USULÜ BALIK AVCILIĞI

Meydan Boğazı Göleti’nde yalnızca sazan türündeki balıkların yaşam sürdüğü belirtiliyor. Vatandaşlar, kalın buz tabakalarını kazma ve küreklerle kırarak balık avlıyor. Eskimo usulü balık avlama geleneğini sürdüren köylülerden Abdulbaki Çeber, “Çocukluğumdan beri bu barajda aynalı ve pullu sazan balıkları var. Bu sene havalar güzel gittiği için hem buzu azdır hem karı azdır. Havalar da güzel olduğu için ara ara gelip buzu kırıyoruz. Buzun altından çok güzel balık çıkıyor” şeklinde konuşuyor.

KÖY HALKINA FAYDA

İnşaatçı olan Bilal Çeber ise kış mevsiminde bu gölete gelerek buzu kırıp balık avladığını belirtiyor. Çeber, “Bugün balığa geldik, çok şükür balık bereketli çıktı. Tuttuğumuz balıkları köye götüreceğiz, köy halkına vereceğiz. Tuttuğumuz balıklar sazan balığıdır. Çok lezzetlidir. Kışın lezzeti daha çok olur” diyerek duygularını paylaşıyor.