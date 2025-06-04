Eskipazar Cezaevi Turnuvayı Kazandı

ESKİPAZAR CEZAEVİ ŞAMPİYON OLDU

Karabük Adliyesi’nin gerçekleştirdiği Bahar Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Eskipazar Cezaevi oldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvada takımlar arasında heyecan verici mücadeleler yaşandı. Karabük Üniversitesi Ay Yıldız Stadyumu’nda gerçekleştirilen karşılaşmalarda Karabük Adliyesi, Safranbolu Adliyesi, Karabük Barosu, Karabük Cezaevi ve Eskipazar Cezaevi takımları yarıştı.

FİNALDE HEYECAN DORUKTA

Altı takımın yer aldığı turnuvanın final karşılaşmasında, Karabük Cezaevi ile Eskipazar Cezaevi takımları karşı karşıya geldi. Karabük Cezaevi Savcısı Oğuz Yılmaz’ın kaptanlık yaptığı Karabük Cezaevi ekibi turnuvayı ikinci sırada bitirirken, Eskipazar Cezaevi birincilik kupasını kazandı.

KUPA VE MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Karşılaşmaların ardından yapılan ödül töreninde, kupa ve madalyalar Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman tarafından takdim edildi. Turnuva, fair play ruhuyla geçen çekişmeli anlarla dolu bir etkinlik oldu.