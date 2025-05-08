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Eskipazar’da 26 Tarihi Eser Bulundu

OPERASYONDA TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda toplamda 26 parça tarihi eser yakalandı. Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

FARKLI DÖNEMLERE AİT ESERLER BULUNDU

Eskipazar ilçesinde yapılan bu operasyonda, değişik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 12 adet sikke ve 14 adet tarihi obje ele geçirildi. Bu operasyon kapsamındaki çalışmalarda E.P. isimli şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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